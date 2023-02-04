Торговая сеть по продаже мороженого Голда подняла цены

Популярная торговая сеть мороженого «Голда» подняла цену за свои лакомства, в частности стоимость шарика выросла на один шекель, с 18 до 19 шекелей (подорожание на 5,5 процента).
Об этом пишет Israelhayom.
Представители компании объяснили, что доходы владельцев франшизы падают, поэтому они вынуждены пойти на такой шаг. Общее число занятых на работе в сети «Голда» составляет около 4 тысячи человек.
«Мы сделали все возможное, чтобы предотвратить это повышение цен. Однако в текущий момент времени мы не можем этого избежать», — подчеркнули в торговой сети.
Известно, что «Голда» работает по системе франчайзинга (франшиза), то есть сдает в аренду предпринимателям свою бизнес-модель, а также технологии и другие сопутствующие компоненты. Кроме того, необходимость повысить цену объясняется подорожанием сырья и ростом расходов на производство. В частности, в Израиле подняли цены на молочные продукты.
К слову, что в январе 2022 года компания повысила на 3 процента цены на свою продукцию.
«Курсор» писал ранее, что министерство сельского хозяйства Израиля внесло в среду, 25 января, поправку к закону конца 2022 года, который повысил цены на молочные продукты. Поправка предназначена для сдерживания общего роста цен, чтобы снизить стоимость жизни.
Еще мы писали, что со следующего месяца в Израиле резко подорожают куриные яйца. Стоимость продукта увеличится почти на 16 процентов.
Напомним, 2023 год принес израильтянам повышение цен по многим ключевым статьям расхода: электроэнергия, вода, топливо, продукты.