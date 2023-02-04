Торговая сеть по продаже мороженого Голда подняла цены

Популярная торговая сеть мороженого «Голда» подняла цену за свои лакомства, в частности стоимость шарика выросла на один шекель, с 18 до 19 шекелей (подорожание на 5,5 процента). Об этом пишет Israelhayom.

Представители компании объяснили, что доходы владельцев франшизы падают, поэтому они вынуждены пойти на такой шаг. Общее число занятых на работе в сети «Голда» составляет около 4 тысячи человек.

«Мы сделали все возможное, чтобы предотвратить это повышение цен. Однако в текущий момент времени мы не можем этого избежать», — подчеркнули в торговой сети.