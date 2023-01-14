В Кирьят-Бялике во время драки зарезали мужчину: первые подробности

В ночь на субботу, 14 января, в Кирьят-Бялике произошла драке, в ходе которой был убит 25-летний мужчина. Еще один в той же потасовке получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

Об этом пишет News.walla.

Индент произошел на улице Сдерот Хен. На место происшествия вызвали бригаду парамедиков (МАДА), которые госпитализировали пострадавших в «Рамбам». Один скончался в больнице, а за жизнь второго продолжают бороться врачи.

Полиция начала расследование. Его затрудняет то, что пока не удалось установить личность убитого. Полицейские собирают свидетельства с места преступления и прочесывают местность в поисках подозреваемых.

«Курсор» писал ранее, что в пятницу, 13 января, в районе Неот-Ховав в Негеве шальная пуля убила 40-летнего Салима Муса Альхуашла, когда он вместе с сыном катался на квадроциклах. Это произошла прямо на глазах у ребенка, который находится в шоковом состоянии.

Еще мы писали, что в ночь на пятницу, 13 января, в Рамле в результате стрельбы тяжелые ранения получил 50-летний мужчина. Позже стало известно, что это Али Джаруши — представитель криминального клана.

Напомним, что за прошлый год в Израиле было убито 24 женщины, что на 50 процентов больше, по сравнению с 2021 годом. Половина убитых были представительницами арабского общества.