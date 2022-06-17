Трагедия на юге Израиля: в Сороке от травм скончался полуторагодовалый ребенок

В «Сороке» в Беэр-Шеве при невыясненных обстоятельствах погиб полуторагодовалый ребенок. Его доставили в больницу с ранами на теле, полиция начала расследование.

Сегодня вечером полиция начала расследование обстоятельств гибели полуторагодовалого малыша, игравшегося у можжевельника в Негеве. Ребенка привезли в клинику на частном автомобиле без сознания.

Далее парамедики МАДА эвакуировали его в больницу Сорока в Беэр-Шеве, но там были вынуждены констатировать его смерть.

Парамедик МАДА сказал: «Малыш был доставлен к нам на частном автомобиле, когда он был без сознания, без пульса и дыхания. У него была очень тяжелая полисистемная травма, и мы сразу же перевели его в реанимацию. Во время эвакуации в госпиталь мы оказали ему медицинскую помощь, включавшую остановку кровотечения и проведенные ему реанимационные операции».

Ранее редакция нашего портала сообщала, что граждане Украины создали сеть наркоторговли в Израиле. Наркоторговцы принимали заказы, которые обрабатывались через мобильное приложение, а доставка осуществлялась с помощью курьеров на автомобилях по всему Израилю 24/7.

Также наш сайт писал, что житель Беэр-Яакова напал на врача с железным прутом в городской поликлинике. Мужчина пришел в больничную кассу для оказания медицинской помощи и устроил беспорядки на месте. А затем в какой-то момент схватился за железный прут и ударил им женщину-врача по голове.