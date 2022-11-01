Трагедия с израильтянкой в Герцлии: первые подробности

В Герцлии зарезали 68-летнюю женщину. Полиция арестовала ее мужа.

По данным полиции, сегодня 68-летнюю женщину зарезали в своей квартире в Герцлии. Задержан ее 70-летний муж, который также находился в квартире на улице а-Керен.

Свидетель обнаружил женщину лежащей в подъезде. Вокруг стены были испачканы кровью.

По словам медиков, женщина была уже мертва, когда они прибыли на место происшествия. На ее теле имелись ножевые ранения.

По первоначальным данным полиции, между парой могла возникнуть ссора. 70-летний мужчина набросился на жену с ножом, она попыталась убежать, и он нанес удары. Жертва потеряла сознание на площадке возле лифта.

Полиция заявляет, что расследует мотив очевидного убийства.

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