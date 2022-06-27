Трагедия в Акко: раскрыта личность погибшего 16-летнего беженца из Украины

Глеб Шостак, который репатриировался в Израиль в этом году, проводил время со своими друзьями на пляже в Акко. Однако, отдых подростков превратился в трагическое событие.

Названо имя и опубликовано фото 16-летнего репатрианта из Украины, который утонул в воскресенье на пляже в Акко. Утопление произошло через несколько часов после закрытия спасательных станций.

Мальчика зовут Глеб Шостак. Его фото разместила телесеть Kan после получения разрешения на публикацию.

הנער שטבע למוות בחוף בעכו: גלב שוסטק בן ה-16, שעלה מאוקראינה בשל המלחמה pic.twitter.com/SrYwY9I0zn — כאן חדשות (@kann_news) June 27, 2022

Утопление произошло незадолго до 19:30. Мальчик, который бежал со своей семьей от войны в Украине и репатриировался в Израиль в этом году, проводил время на пляже со своими друзьями. В какой-то момент другие мальчики заметили, что их друг ушел. Вскоре после этого им удалось найти его и вытащить на пляж. Прохожие начали реанимацию.

Бригады МАДА прибыли на место вскоре после этого и возобновили реанимационные операции. Фельдшер в итоге сказал: «Нам пришлось констатировать его смерть на месте».

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Еще напомним, что нелегалы из Африки и их дети в Тель-Авиве забросали израильтянку бутылками. На видео, опубликованном в телеграм-канале Голос Израиля, видно, как нелегалы ​​из Африки и их дети в Тель-Авиве забрасывают израильтянку Шефи Паз стеклянными бутылками и прочими предметами.