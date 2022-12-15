Трагедия в Ашдоде: грузовик сбил женщину на перекрестке

Авария с участием грузовика произошла на пересечении улиц Бней-Брит и Хабосем в Ашдоде.

По информации полиции, женщину, переходившую дорогу сбил грузовик. 70-летняя женщина погибла.

Улица временно перекрыта. Полиция задержала водителя грузовика для допроса, проводятся меры по выяснению обстоятельств трагедии.

Спасатели из Маген Давид Адом рассказали, что прибыли на место происшествия, когда прохожие уже вытащили пострадавшую из-под грузовика.

Парамедики МАДА сообщили, что у женщины не было пульса, она не дышала и имела серьезные травмы по всему телу. Медики констатировали смерть на месте.

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