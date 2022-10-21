Трагедия в Бат-Яме: семимесячный ребенок утонул в ванной

Маленький ребенок из семьи новых репатриантов в Бат-Яме пострадал во время купания. Медики, приехавшие на вызов, попытались привести ребенка в сознание, но его пришлось срочно эвакуировать.

В четверг в Бат-Яме 7-месячный ребенок был доставлен в больницу в критическом состоянии.

По информации медиков МАДА, ребенка вытащили из ванной, когда он уже был без сознания. В семье новых репатриантов произошла трагедия, и прибывшая бригада медиков проводила реанимационные мероприятия на месте происшествия, однако вынуждена было срочно эвакуировать ребенка в больницу, одновременно делая искусственное дыхание.

Хагай Нетани, фельдшер МАДА, рассказал: «Когда мы вошли в квартиру, мы увидели 7-месячного ребенка без сознания. Члены семьи оказывали ему первую помощь и делали массаж сердца. Однако у него не было пульса и он не дышал. Мы немедленно приступили к расширенным и длительным реанимационным мероприятиям, даже во время эвакуации его в больницу. Сейчас врачи продолжают бороться за его жизнь».

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