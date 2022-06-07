Трагедия в Беэр-Шеве: скончался полуторагодовалый малыш после падения в детсаду

Врачи немедленно начали лечение на месте и быстро эвакуировали его, продолжая проводить интенсивную реанимацию, в больницу Сорока, когда его состояние было критическим. К сожалению, ребенок скончался.

Полуторагодовалый малыш скончался недавно во вторник после падения со специального приспособления в детском саду в Беэр-Шеве.

Медики МАДА и фельдшеры провели ему реанимационные операции, он был доставлен в больницу Сорока, где врачам пришлось констатировать его смерть.

Старший медик МАДА сказал: «Мы увидели малыша, который был без сознания, без пульса и дыхания. Мы немедленно начали лечение на месте и быстро эвакуировали его, продолжая проводить интенсивную реанимацию, в больницу Сорока, когда его состояние было критическим».

Фельдшер сообщил с места происшествия: «Когда я приехала к малышу, он был без сознания после того, как он упал во дворе детского сада во время подъема на гимнастический комплекс».

Полиция выясняет обстоятельства дела.

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