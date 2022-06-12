Возможная попытка убийства: в Хайфе обнаружены в критическом состоянии женщина и мужчина

Медики Маген Давид Адом оказали первую помощь обнаруженным в Хайфе в бессознательном состоянии женщине и мужчине. Полиция выясняет детали происшествия.

В воскресенье утром в Хайфе найдены без сознания женщина и 50-летний мужчина.

СМИ заявили о возможной попытке убийства.

Спасатели Маген Давид Адом провели реанимационные мероприятия женщине и оказали помощь мужчине, они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Полиция начала расследование происшествия. О более подробной информации сообщат позже.

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