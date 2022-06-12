Полиция расследует взрыв в Сдероте

В Сдероте в воскресенье раздался взрыв самодельного взрывного устройства. Происшествие на месте расследуют спецслужбы. Сумма ущерба выясняется.

Возле предприятия в Сдероте прогремел взрыв самодельного устройства.

В пресс-службе полиции сообщили, что начато расследование по факту установки самодельной бомбы.

В результате взрыва предприятию нанесен ущерб, сумма пока неизвестна. В настоящее время выясняются подробности инцидента.

Полицейские собрали улики на месте происшествия и начали розыскные мероприятия по поиску подозреваемого в совершении преступления.

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