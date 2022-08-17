Трагедия в Иерусалиме: 10-месячный ребенок умер во время сна

Маленького ребенка обнаружили в бессознательном состоянии и к сожалению, медицинская бригада не смогла снова запустить его сердце.

В квартале Ромема в Иерусалиме произошла ужасная трагедия. 10-месячный мальчик умер в своей кроватке во время сна.

Об этом сообщает издание 0404.

На место происшествия прибыла медицинская бригада, которая провела ребенку сердечно-легочную реанимацию, а после госпитализировала его в медицинское учреждение «Шаарей-Цедек». Но к сожалению, врачи не смогли запустить сердце малыша и были вынуждены констатировать его смерть.

Медикам, прибывшим на место трагедии, сказали, что 10-месячный ребенок потерял сознание во время сна. Пока непонятно, с чем связана скоропостижная кончина малыша, возможно, речь идет о синдроме внезапной детской смерти, от которого в мире погибает много здоровых детей.

«Курсор» писал ранее, что полиция начала расследование после получения сообщения из Медицинского центра Гилель Яффе о прибытии 4-месячного малыша в сопровождении родителей. Он страдал от синяков и кровоизлияния в мозг.

Еще мы писали, что в Иерусалиме в приемный покой медицинского учреждения «Хадасса Эйн-Карем» был доставлен 11-месячный младенец. Родители оставили его в автомобиле под палящим солнцем.

Напомним, на пляже Чарльз Клор в Тель-Авиве произошло чрезвычайное происшествие — в море захлебнулся ребенок. Он доставлен в больницу, где врачи продолжают бороться за его жизнь.