Трагедия в Нетании: строитель упал с восьмого этажа

35-летний мужчина получил тяжелейшие травмы, упав с высоты около восьми этажей на строительной площадке на улице Бекурим в Нетании.

Об этом информирует портал Maariv.

Отмечается, что вызванные на место инцидента медики МДА и фельдшеры оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию.

Состояние мужчины очень тяжелое.

Курсор писал ранее, что 6 сентября на предприятии в Хайфе с 30-летним рабочим произошел серьезный инцидент. Его госпитализировали в больницу. Мужчина получил ожоги конечностей при работе на предприятии.

Еще мы писали, что 64-летний рабочий погиб после того, как его сбил трактор на строительной площадке на улице Харимон в Кирьят-Гате.

Напомним, в Иерусалиме на стройке с высоты упал 35-летний рабочий. Он получил серьезную травму, а потому его пришлось доставить в больницу «Шаарей-Цедек». Начато расследование обстоятельств несчастного случая.