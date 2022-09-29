Трагедия в Реховоте: названо имя женщины, убитой ножом в квартире

У женщины осталось четверо детей, одна из дочерей находилась в квартире в момент убийства и была спасена из огня дедушкой.

Несколько дней назад в Реховоте произошло резонансное убийство женщины. Предполагается, что ее задушили, нанесли ножовые ранения и попытались сжечь тело. В убийстве подозревается ее супруг. Убитую звали Яфин Фуриан.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Ее 31-летний муж сейчас находится под стражей, его имя пока не разглашается. У Яфин Фуриан остались четверо детей. Одна из дочек находилась в квартире в момент убийства, от огня малышку спас дедушка.

Сотрудники полиции продолжают расследовать обстоятельства трагедии.

«Курсор» писал ранее, что соседка убитой женщины в Реховоте рассказала, что пара жила нормально, за ними не наблюдались ссоры и скандалы. Как и другие жильцы дома, она не подозревала, что с женщиной произошла такая ужасная трагедия.

Еще мы писали, что отец подозреваемого в убийстве женщины в Реховоте рассказал, что пара, по всей видимости, поругалась. Он забрал их детей и сейчас за ними присматривает. По его словам, у его сына с женой были хорошие отношения, они вместе часто путешествовали.

Напомним, что Окружной суд Беэр-Шевы приговорил к пожизненному заключению и 20 годам лишения свободы по совокупности 32-летнего Авирама Загури, которого осудили за убийство Ротема Хароша.