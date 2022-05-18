ДТП в Беэр-Шеве: водитель потерял сознание за рулем и столкнулся с деревом

Медики и парамедики МАДА оказали пострадавшему медицинскую помощь на месте происшествия, а во время эвакуации в больницу Сорока провели расширенные реанимационные операции.

Согласно информации, водитель потерял сознание, очевидно, по медицинским показаниям, во время вождения и в последствии столкнулся с деревом на улице Хаима Яхила в Беэр-Шеве.

Об этом сообщает Maariv.

Медики и парамедики МАДА оказали медицинскую помощь пострадавшему на месте происшествия, а во время эвакуации в больницу Сорока провели расширенные реанимационные операции, в том числе применяли электрошок до тех пор, пока ее сердце не забилось снова.

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Мы, кроме того, передавали, что арабы-бедуины блокируют железнодорожные пути камнями на юге Израиля. Согласно информации, никто не пострадал и не был причинен ущерб. Полиция Израиля начала расследование по этому поводу.