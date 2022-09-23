Травмы головы и конечностей: в Хайфе мужчина упал с электросамоката

Отмечается, что мужчина получил травмы средней степени тяжести после того, как поскользнулся на электрическом скутере на Франс-роуд в Хайфе.

«Медики MDA и парамедики, которые были вызваны на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Рамбам с травмами головы и конечностей.

Как сообщал Курсор, двое израильских туристов погибли, еще 17 человек получили ранения в пятницу в результате аварии автобуса и грузовика, которые столкнулись на побережье Черного моря. недалеко от города Батуми (Грузия).

В министерстве иностранных дел Израиля подтвердили подробности о пострадавших израильтянах и сообщили, что в район аварии выехали представительства консульства в Грузии.

Отдел израильтян за границей при министерстве занимается инцидентом и оказывает помощь родственникам погибших и пострадавших.

Как сообщал Курсор, 21 сентября, в Сахнине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался 31-летний мотоциклист.

На место инцидента приехала бригада скорой помощи «Маген Давид Адом», которая госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение в Нагарии в критическом состоянии, но во время проведения сердечно-легочной реанимации мотоциклист скончался от полученных в аварии травм.

Сотрудники полиции занялись расследованием инцидента.

Курсор писал ранее, что 16-летний подросток разбился на смерть в Беэр-Товии во время езды на квадроцикле. Медики MDA и фельдшеры, которые были вызваны на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу «Ассута» в Ашдоде.