Тренер «Маккаби Хайфа» продлил свой контракт на два года

Барак Бачар продолжит быть тренером футбольного клуба еще минимум два года.

Владелец футбольного клуба «Маккаби Хайфа» Яаков Шахар сообщил, что достиг договоренности с тренером команды Бараком Бачаром.

Тренер продлил свой контракт и продолжит работать в клубе еще минимум два года.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что новый покупатель иерусалимского ФК «Бейтар» оказался не лучше предыдущего.

Иерусалимский футбольный клуб «Бейтар» подписал на прошлой неделе предварительное соглашение о покупке клуба с французским евреем Стефаном Малулем, однако и на этот раз сделка, похоже, не состоится.

Кроме того, стало известно, что Нидерланды и Дания объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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