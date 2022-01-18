Тренер «Маккаби Хайфа» продлил свой контракт на два года

11:25, Вчера
Новости Израиля, Спорт
Футбольный стадион фото
Футбольный стадион
Фото: depositphotos.com

Барак Бачар продолжит быть тренером футбольного клуба еще минимум два года.

Владелец футбольного клуба «Маккаби Хайфа» Яаков Шахар сообщил, что достиг договоренности с тренером команды Бараком Бачаром.

Тренер продлил свой контракт и продолжит работать в клубе еще минимум два года.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что новый покупатель иерусалимского ФК «Бейтар» оказался не лучше предыдущего.

Иерусалимский футбольный клуб «Бейтар» подписал на прошлой неделе предварительное соглашение о покупке клуба с французским евреем Стефаном Малулем, однако и на этот раз сделка, похоже, не состоится.

Кроме того, стало известно, что Нидерланды и Дания объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Автор материала:
Йонатан Кариш
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