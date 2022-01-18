Тренер «Маккаби Хайфа» продлил свой контракт на два года

Владелец футбольного клуба «Маккаби Хайфа» Яаков Шахар сообщил, что достиг договоренности с тренером команды Бараком Бачаром.
Тренер продлил свой контракт и продолжит работать в клубе еще минимум два года.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что новый покупатель иерусалимского ФК «Бейтар» оказался не лучше предыдущего.
Иерусалимский футбольный клуб «Бейтар» подписал на прошлой неделе предварительное соглашение о покупке клуба с французским евреем Стефаном Малулем, однако и на этот раз сделка, похоже, не состоится.
Кроме того, стало известно, что Нидерланды и Дания объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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