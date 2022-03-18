Три израильские спасательные организации доставили в Израиль украинцев, переживших Холокост

Zaka, Hatzolah Air и Magen David Adom собрали около 70 000 долларов США на частный самолет с медицинским оборудованием для лечения и эвакуации раненых, ожидающих в Молдове.
Рейс должен был вылететь рано утром в среду, но был задержан на семь часов, поскольку они ждали разрешения на посадку в Кишиневе. Наконец они получили разрешение и рано утром в четверг вернулись в Израиль с 13 пациентами.
«Это сумасшедший парадокс, мы летим туда на роскошном самолете, чтобы найти людей, которые потеряли все», — сказал руководитель спецопераций Zaka.
Многие из эвакуированных были пережившими Холокост и нуждались в лечении, которое больше не было доступно в Украине, в том числе женщина с деменцией и еще одна женщина, которая ранее потеряла обе ноги.
Среди них была 85-летняя Майя Зернова.
«Мне было 5 лет, когда началась (Вторая мировая) война, и все, что я помню, — это боль», — сказала она.
Ее дочь Ирина, которая сопровождала ее, сказала, что очень благодарна Израилю и спасательным группам.
«Только Израиль приходит и спасает людей со всего мира», — сказала она.
Среди эвакуированных были и молодые люди, получившие ранения в ходе боевых действий.
Наиболее тяжело ранена среди них 30-летняя Катя Чехова с огнестрельными и осколочными ранениями ноги.
«Я чувствую себя как дома», — сказала Чехова после приземления. «Я уверен, что здесь мне помогут снова ходить, и, может быть, я не захочу обратно в Украину».
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