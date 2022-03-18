Три израильские спасательные организации доставили в Израиль украинцев, переживших Холокост

Три израильские спасательные организации объединили свои усилия, чтобы спасти украинцев, переживших Холокост, и других гражданских лиц, раненых в результате вторжения россии, и доставить их в Израиль для лечения.

Zaka, Hatzolah Air и Magen David Adom собрали около 70 000 долларов США на частный самолет с медицинским оборудованием для лечения и эвакуации раненых, ожидающих в Молдове.

Рейс должен был вылететь рано утром в среду, но был задержан на семь часов, поскольку они ждали разрешения на посадку в Кишиневе. Наконец они получили разрешение и рано утром в четверг вернулись в Израиль с 13 пациентами.

«Это сумасшедший парадокс, мы летим туда на роскошном самолете, чтобы найти людей, которые потеряли все», — сказал руководитель спецопераций Zaka.

Многие из эвакуированных были пережившими Холокост и нуждались в лечении, которое больше не было доступно в Украине, в том числе женщина с деменцией и еще одна женщина, которая ранее потеряла обе ноги.

Среди них была 85-летняя Майя Зернова.

«Мне было 5 лет, когда началась (Вторая мировая) война, и все, что я помню, — это боль», — сказала она.

Ее дочь Ирина, которая сопровождала ее, сказала, что очень благодарна Израилю и спасательным группам.

«Только Израиль приходит и спасает людей со всего мира», — сказала она.

Среди эвакуированных были и молодые люди, получившие ранения в ходе боевых действий.

Наиболее тяжело ранена среди них 30-летняя Катя Чехова с огнестрельными и осколочными ранениями ноги.

«Я чувствую себя как дома», — сказала Чехова после приземления. «Я уверен, что здесь мне помогут снова ходить, и, может быть, я не захочу обратно в Украину».

«Курсор» писал ранее, что мариупольский раввин рассказал о последствиях российской бомбардировки.