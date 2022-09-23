Три серьезных ДТП за ночь: два человека погибли

В результате аварий сегодняшней ночью погибли двое человек, нескольким раненым медики оказывают помощь в больницах Гилель Яффе в Хадере и в больнице Барзилай.

На шоссе 65 возле развязки Айрон 40-летний мужчина погиб после лобового столкновения автомобиля со столбом.

В машине также находилась девочка в возрасте нескольких недель от роду, ее с травмами средней степени тяжести медики МАДА доставили в больницу Гилель Яффе в Хадере для лечения. Кроме того, еще два человека получили легкие ранения и также были эвакуированы.

Возле площади Атарим произошла авария с мотоциклом. Поскользнувшись на улице Яркон в Тель-Авиве погиб 24-летний мотоциклист.

Прибывшие на место парамедики Маген Давид Адом вынуждены были констатировать его смерть.

Еще одна авария произошла в Ашкелоне, где столкнулись легковой автомобиль и квадроцикл. 14-летний мальчик получил травмы средней степени тяжести. Парамедики МАДА эвакуировали его в городскую больницу Барзилай.

Ранее Курсор писал о попытке теракта на перекрестке Шилат: пострадали пять человек. По предварительным данным, террориста, напавшего на толпу, ликвидировал сотрудник полиции, который был в штатском.

Также мы сообщали, что палестинец сбил на авто солдата ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: подробности. В Иудее и Самарии военнослужащий ЦАХАЛа получил легкие ранения вследствие того, что его сбила палестинская машина.

Мы ранее информировали, о множестве погибших и пропавших без вести: лодка с мигрантами из Ливана затонула возле берегов Сирии.