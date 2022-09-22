Палестинец сбил на авто солдата ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: подробности

В Иудее и Самарии военнослужащий ЦАХАЛа получил легкие ранения вследствие того, что его сбила палестинская машина.

Это произошло в четверг, 22 сентября, в городе Хувара.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

После происшествия служба экстренной помощи «Спасатели без границ» оказала необходимую помощь солдату. Военнослужащие открыли огонь по машине и задержали нападавшего палестинца. О состоянии подозреваемого пока что ничего неизвестно.

Ранее мы рассказывали, что ЦАХАЛ арестовал четырех палестинцев в Иудее и Самарии. Их подозревают в совершенной 27 июля стрельбе в поселении Эфрат, в результате которой было повреждено окно дома в поселке. У подозреваемых были изъяли три автомата М-16.

Также «Курсор» сообщал, что палестинская группировка ХАМАС начала угрожать «религиозной войной» Израилю. Террористы объясняют это заявление «нарушениями против Иерусалима и мечети Аль-Акса» в преддверии предстоящих еврейских праздников.

Группировка сделала это заявление на следующий день после того, как еврейские активисты посетили Храмовую гору и затрубили в шофар – бараний рог, в который трубят перед и во время еврейских праздников. Лидер ХАМАСа Махмуд аль-Захар сказал, что это «вопиющая атака на религиозный и исламский статус города и мечети», возложил на Израиль полную ответственность за «возможное втягивание всего района в открытую религиозную» войну, а также добавил, что террористы будут «защищать права и святыни нашего народа всеми возможными средствами».

Помимо этого, стало известно, что Палестинская администрация рекомендовала поместить подозреваемого в убийстве 84-летней израильтянки Муса Сарсура в психиатрическую лечебницу за месяц до того, как он совершил жестокое преступление.