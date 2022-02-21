Трое арабов издевались над ультраортодоксом-инвалидом и снимали это на видео

Злоумышленники транслировали происходящее в ТикТок. Сами они заявили в полиции, что это была «шутка». Правоохранители уже задержали всех подозреваемых.

Полиция Израиля задержала троих подозреваемых арабов, жителей Восточного Иерусалима, за издевательства над евреем-харедим. Жертва – человек с особыми потребностями.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Люди в черном».

По традиции, подозреваемые транслировали происходящее в социальной сети ТикТок. Сами они заявили в полиции, что это была «шутка».

«Отметим, что за сегодня это не единственное подобное задержание. Полиция Израиля снова вернулась к изучению арабских соцсетей», — сообщили администраторы канала.

Ранее Курсор сообщал, что солдат спецназа Маглан посадили в военную тюрьму за издевательства над новичками. Неофициальная церемония заключалась в том, что новичкам вбивали значок принадлежности к спецподразделению в грудь ударом кулака. Офицеры и командование об этой традиции знали, но ничего не делали. Более того, многие офицеры сами прошли через такой обряд.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что женщина из Нетании давала дочкам наркотики, чтобы получать на них пособие. 44-летняя женщина из Нетании была арестована по подозрению в том, что давала своим дочкам наркотики. Девочки накачивались до невменяемого состояния. Все для того, чтобы показать их медицинской комиссии.

Еще напомним, что полиция ликвидировала нелегальную свалку металлолома в Хайфе.

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