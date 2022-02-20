Полиция ликвидировала нелегальную свалку металлолома в Хайфе

По данным полиции, группа злоумышленников самовольно захватила 17 дунамов государственных земель, отведенных под общественное пространство, организовав там незаконный бизнес.

Полиция вместе с сотрудниками Управления по контролю за недвижимостью ликвидировали незаконную свалку металлолома в Хайфе. Для этого пришлось провести настоящую спецоперацию, чтобы задержать преступников, которые организовали незаконный бизнес на государственной территории.

В рамках операции правоохранители изъяли у преступников грузовики, грузопогрузчики и различный инвентарь для переработки и хранения металлолома.

משטרת ישראל והרשות לאכיפה במקרקעין ערכו בסוף השבוע האחרון מבצע נגד פולשים לשטחים ציבוריים@IL_police @10elilevi https://t.co/mRiOME7QQ8 — כרמליסט — חדשות לאנשים מכאן (@carmelist_news) February 20, 2022

Ранее редакция Курсора сообщала, что главный подозреваемый в убийстве адвоката в Мазраа сдался полиции. Мужчина, который подозревается в убийстве адвоката Хусейна Авада, решил сдаться полиции. Он пришел в отделение с повинной в ночь н воскресенье, 20 февраля. Мужчина – брат убитого адвоката и контролера местного совета Мазраа. Он решил сдаться после того, как прошли похороны убитого.

Также наш портал писал, что полиция нашла оружие, которое украли из музея Голани.

Еще напомним, что в Ашкелоне арестовали 19-летнего жителя, который подозревается в изнасиловании подростков.

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