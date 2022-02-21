Женщина из Нетании давала дочкам наркотики, чтобы получать на них пособие

По данным следствия, мать приводила дочек в заторможенное и невменяемое состояние перед медкомиссиями. Она говорила, что девочки страдают серьезными проблемами с психикой.

44-летняя женщина из Нетании была арестована по подозрению в том, что давала своим дочкам наркотики. Девочки накачивались до невменяемого состояния. Все для того, чтобы показать их медицинской комиссии.

Женщина говорила, что девочки не могут пользоваться туалетом, бьются головой о стену, а для убедительности надевала на них памперсы и «защитные» шлемы

Она хотела получать пособия от «Битуах Леуми». Однако затем в дом пришли следователи и увидели здоровых детей.

Ранее редакция Курсора сообщала, что на 25 шоссе полиция задержала автомобиль, которым управлял восьмилетний ребёнок. Вечером в субботу 19 февраля сотрудник дорожной полиции во время возвращения домой увидел автомобиль, которым управлял восьмилетний ребенок. Машина двигалась по 25 шоссе. Остановив автомобиль, полицейский увидел, что рядом с ребенком сидит его отец, а на заднем сидении мать с сестрой и еще одним маленьким ребенком. Никто не был пристегнут.

Также наш портал писал, что главный подозреваемый в убийстве адвоката в Мазраа сдался полиции.

Еще напомним, что на севере страны арабы-бедуины украли из израильского музея 10 единиц оружия.

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