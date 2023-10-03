Трое израильтян оказались в ловушке в Иудейской пустыне

17-летние туристы не смогли самостоятельно выбраться из расселины, пришлось несколько часов ждать помощи.

В ночь на вторник, 3 октября, из Иудейской пустыни спасли троих несовершеннолетних туристов, которые "застряли" в горной расселине во время занятий снеплингом.

Об этом сообщает издание "Детали".

17-летние туристы отправились в районе Нахаль Хацецон, чтобы спуститься по веревкам с отвесных скал. Однако, в какой-то момент все пошло не по плану, у них порвалась веревка и они не смогли самостоятельно выбраться из расселины.

Троим израильтянам пришлось провести в Иудейской пустыне девять часов прежде чем их отыскали спасатели и помогли подняться наверх. Туристы в результате происшествия не пострадали.

"Курсор" писал ранее, что вблизи реки Иордан был найден мертвым израильтянин, который заблудился вместе с семьей во время прогулки. После нескольких часов поисково-спасательной операции всех, кроме отца, удалось найти - они были живы.

Еще мы писали, что в районе ручья Нахаль-Ог пропали в Иудейской пустыне пропали около 40 учеников 5-8 классов.

Напомним, что в горном районе Корона-ди-Редорта в Швейцарских Альпах были спасены девять израильских туристов, которые оказались в ловушке непогоды. Наши граждане из-за резкого похолодания не смогли завершить маршрут самостоятельно.

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