Трое палестинцев задержаны в ходе операции ЦАХАЛа

В Тулькарме арестованы трое арабов, напавших на солдат израильских сил безопасности во время проведения операции «Волнорез». Пострадавших военных нет.

Трое подозреваемых были арестованы силами ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции во время рейда в пятницу вечером по палестинским городам и деревням Иудеи и Самарии, где отмечалась активность террористов.

Израильские силы безопасности проводили операцию в Тулькарме, Яте, Сильваде и лагере беженцев Джалазоне в рамках контртеррористической операции «Волнорез». Палестинские активисты снова попытались атаковать военных с помощью камней и бутылок с зажигательной смесью, когда они входили в Тулькарм, чтобы произвести арест.

По информации пресс-службы ЦАХАЛа, пострадавших военнослужащих в результате операции нет.

Троих палестинских арабов, нападавших на солдат, арестовали. Они доставлены для допроса в службу безопасности.

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