Возникла контругроза Израилю со стороны Ирана — экс-начальник разведки ЦАХАЛа

По словам бывшего начальника военной разведки генерал-майора (в отставке) Тамира Хеймана, заявление Ирана о том, что теперь у него есть возможность разработать ядерное оружие, если он решит это сделать, должно было представлять угрозу Израилю, но при этом сохраняло непрозрачность в отношении своего ядерного прогресса.

Хейман недавно ушел в отставку с должности начальника военной разведки, а в мае стал исполнительным директором Института исследований национальной безопасности (INSS), который многие считают самым ценным аналитическим центром Израиля.

«Предысторией заявления стала серия громких израильских угроз в адрес Ирана, связанных с визитом президента США Джо Байдена в регион. Политики, лидеры, все, СМИ — это был праздник угроз Ирану», — сказал Хейман в своем первом интервью английским СМИ с момента вступления в должность.

Однако он отметил, что контругроза со стороны Ирана возникла только «после ухода Байдена». Хейман объяснил ход мыслей Тегерана.

«Угроза Ирана добавляет еще один козырь в переговорный процесс», где он играет в игру, заявляя: «Я не буду делать следующий шаг, но мы находимся на пороге создания ядерной бомбы. У нас есть все необходимое для создания ядерного оружия; все, что для этого требуется, — это наше решение сделать это».

Иранский чиновник, сделавший заявление, сказал, что Ирану нужно 25 килограммов урана с обогащением до 90%, которого пока нет в Исламской Республике.

Бывший глава разведки сказал, что именно поэтому иранский чиновник тщательно уточнил свою угрозу, отметив, что в настоящее время у них есть только 60% обогащенный уран, и сформулировал проблему с точки зрения того, что они могут быстро перейти на 90%, если только они примут это решение.

По словам Хеймана, есть группа иранцев, которые «хотят вернуться к сделке… но аятолла Али Хаменеи не хочет повторять одну и ту же ошибку дважды».

Он сказал, что Хаменеи рассматривает иранскую ядерную сделку СВПД 2015 года как неудачный эксперимент, в котором он «выпил из ядовитой чаши сотрудничества» с Западом вопреки здравому смыслу, чтобы спасти иранскую экономику от санкций, но США вышли после всего два года, не оставивших реальных достижений и смущающих его.

«Им нужно что-то очень существенное, чтобы заставить Хаменеи отпустить их» обратно к сделке, поэтому некоторые из его сотрудников пытаются оказать давление на Запад, чтобы тот «сделал пакет обещаний, которые были бы настолько привлекательными, что он согласился бы», — он сказал.

По словам Хеймана, заявление Ирана также может быть больше, чем просто разменной монетой, и в конечном итоге может стать действительно опасным

Анализируя вероятность того, что угроза представляет реальную опасность, он отметил, что некоторые иранские аналитики считают, что «Иран никогда не будет пытаться получить ядерное оружие — только до определенного порога, потому что ядерное оружие запрещено согласно исламскому праву».

«Я говорю чуть меньше двух лет, но скажем, два года. У них много технологических компонентов, знаний и более широких возможностей для изготовления оружия. У них есть спутник, который запускается с ракеты. Один раз запустили в космос. Такая ракета, которая запускает спутник, может запустить и ядерную боеголовку, хотя ее успех не гарантирован», — пояснил он.

Тем не менее, «не все области готовы. Они должны работать над вопросами металлургии. Превратить газ в металл и превратить его в боеголовку сложно. Затем подключить к нему взрыватель, имплозивную систему и баллистическую ракету, которая выдержит физические условия, с которыми она столкнется».

Он добавил, что, если даже Тегеран овладел многими из этих навыков в одиночку, их успешное объединение «потребует времени; это будет не завтра».

Ранее Курсор писал, что Моссад похитил и допросил высокопоставленного офицера КСИР. Иранский офицер сказал во время допроса, что сожалеет о том, что работает в КСИР. Он занимается передачей террористам Хизбаллы различных вооружений.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что Иран заявляет, что ищет гарантии ядерной сделки, чтобы «не быть ужаленным дважды». Иран добивается от США экономических гарантий для возобновления давно остановленной ядерной сделки 2015 года, чтобы «не быть ужаленным дважды» одним и тем же способом, заявил министр иностранных дел этой страны.

Кроме того, Курсор писал, что в Великобритании не верят, что Иран заключит ядерное соглашение.