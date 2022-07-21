В Великобритании не верят, что Иран заключит ядерное соглашение

Глава британской разведки выразил сомнение, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержит возвращение к ядерному соглашению 2015 года, несмотря на марафонские переговоры.

«Я не думаю, что верховный лидер Ирана хочет разорвать соглашение. Иранцы тоже не захотят прекращать переговоры, чтобы они могли еще немного продлиться», — сказал глава МИ-6 Ричард Мур на форуме по безопасности в Аспене.

Курсор ранее писал, что Кохави заявил, что Израиль должен подготовить военный ответ на иранское ядерное оружие. Начальник генштаба ЦАХАЛа заявил, что Израиль должен быть готов к возможным военным действиям против ядерной угрозы — Ирана. «ЦАХАЛ продолжает активно готовиться к нападению на Иран», — заявил Кохави.

Кроме этого, в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине. По информации, полученной США, Иран не только готов поставить россии флот атакующих беспилотников, но и обучить их использованию в войне против Украины.

Стало известно, какие именно БПЛА Иран предлагал россии: обнародованы спутниковые снимки. США благодаря спутниковым снимкам «зафиксировали», какие именно беспилотники предлагала россии иранская «оборонка».