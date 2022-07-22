СМИ: ЦАХАЛ уничтожил возле Дамаска завод по сборке иранских беспилотников

Сирия размещает иранских военнослужащих на базах, принадлежащих сирийским ВМС, также иранцы владеют магазинами и складами в сирийских воинских частях.

Вследствие авиаудара по целям возле Дамаска были убиты трое сирийских военных, а также двое человек, связанных с террористами «Хизбаллы», и трое иностранцев. Был причинен серьезный вред военным базам, на которых находились иранские силы.

Об этом пишут арабские СМИ.

Базы принадлежали иранским ВМС. Кроме того, Иран владеет магазинами и складами в сирийских военных частях. Что касается завода по производству беспилотников, то он находился в районе Ас-Сайида-Зайнаб. Объект полностью уничтожен.

Сирийские военны погибли во время атаки на батареи ПВО, расположенные по периметру авиабазы ​​Аль-Маза.

Отметим, что ЦАХАЛ, как обычно, не комментирует подобные операции.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что Иран заявляет, что ищет гарантии ядерной сделки, чтобы «не быть ужаленным дважды». Иран добивается от США экономических гарантий для возобновления давно остановленной ядерной сделки 2015 года, чтобы «не быть ужаленным дважды» одним и тем же способом, заявил министр иностранных дел этой страны.

Кроме того, Курсор писал, что в Великобритании не верят, что Иран заключит ядерное соглашение.

Еще напомним, что Эрдоган публично унизил путина в Тегеране.