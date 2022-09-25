Трогательная история экспоната музея Яд ва-Шем

Время праздников не всегда было легким и веселым. Перед началом нового 5783 года рекомендуем задуматься о тех тяжелых моментах, которые пришлось пережить нашим предшественникам.
Об этом сообщил Телеграм-канал.
Вся семья Нафтали Штерна погибла в Аушвице, а сам он был направлен в рабочий лагерь Вольфсберг.
В 1944 году узник выменял скудную порцию хлеба на обломок карандаша и остатки бумажного мешка от цемента.
Штерн записал на кусках бумаги по памяти молитвы Рош ха-Шана и организовал в лагере молитвенную службу, которую лично провел.
Штерн хранил листы с молитвами до самого освобождения в 1945 году на своем теле.
После войны Нафтали Штерн переехал в Израиль, и поселился в Бней-Браке. Он заново женился, и завел семью. Листы из мешка цемента он использовал каждый Рош ха-Шана почти 40 лет. Лишь когда они начали разрушаться от времени, Штерн передал так называемый Махзор Вольфсберг в коллекцию музея «Яд Вашем».
Ранее Курсор писал, что президент Герцог обратился к еврейскому народу перед Рош ха-Шана. В преддверии празднования Рош ха-Шана президент Израиля Ицхак Герцог пожелал израильтянам попасть в Книгу Жизни всем вместе как единый народ!
Напомним, Армия обороны Израиля сообщила о полной готовности к празднованию Рош ха-Шана.