Трогательная история экспоната музея Яд ва-Шем

В 1944 году в лагере Вольфсберг узник записал по памяти молитвы Рош ха-Шана на остатках бумажного мешка от цемента, которые выменял на свою порцию хлеба.

Время праздников не всегда было легким и веселым. Перед началом нового 5783 года рекомендуем задуматься о тех тяжелых моментах, которые пришлось пережить нашим предшественникам.

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

Вся семья Нафтали Штерна погибла в Аушвице, а сам он был направлен в рабочий лагерь Вольфсберг.

В 1944 году узник выменял скудную порцию хлеба на обломок карандаша и остатки бумажного мешка от цемента.

Штерн записал на кусках бумаги по памяти молитвы Рош ха-Шана и организовал в лагере молитвенную службу, которую лично провел.

Штерн хранил листы с молитвами до самого освобождения в 1945 году на своем теле.

После войны Нафтали Штерн переехал в Израиль, и поселился в Бней-Браке. Он заново женился, и завел семью. Листы из мешка цемента он использовал каждый Рош ха-Шана почти 40 лет. Лишь когда они начали разрушаться от времени, Штерн передал так называемый Махзор Вольфсберг в коллекцию музея «Яд Вашем».

Ранее Курсор писал, что президент Герцог обратился к еврейскому народу перед Рош ха-Шана. В преддверии празднования Рош ха-Шана президент Израиля Ицхак Герцог пожелал израильтянам попасть в Книгу Жизни всем вместе как единый народ!

Напомним, Армия обороны Израиля сообщила о полной готовности к празднованию Рош ха-Шана.