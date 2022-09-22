ЦАХАЛ арестовал четырех палестинцев за стрельбу в Иудее и Самарии

ЦАХАЛ сообщил об аресте военнослужащими четырех палестинцев, которых подозревают в стрельбе в поселении Эфрат в Иудее и Самарии, что произошло в июле.

Четырех мужчин арестовали в лагере беженцев Дейшех через 1,5 месяца после того, как они совершили нападение 27 июля. В результате последнего было повреждено окно дома в поселке.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В ЦАХАЛе утверждают, что при задержании у подозреваемых были изъяты три автомата М-16.

הותר לפרסום: נעצרו כלל החשודים בביצוע פיגוע הירי לעבר היישוב אפרת. ב-27 ביולי בוצע פיגוע ירי לעבר היישוב אפרת שבמרחב החטיבה המרחבית עציון, כתוצאה מהירי נגרם נזק לאחד מחלונות הבתים ביישוב >> pic.twitter.com/AnANCvCzO2 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 22, 2022

Ранее мы рассказывали, что ХАМАС угрожает «религиозной войной» Израилю из-за посещения евреями Храмовой горы.

Также «Курсор» сообщал, что суд отклонил запрос на домашний арест офицера ЦАХАЛа, которого обвиняют в сексуальных преступлениях.

Помимо этого, стало известно, что каждый день 10 тысяч палестинцев проникают в Израиль через бреши в защитном ограждении.