Суд отклонил запрос на домашний арест офицера ЦАХАЛа, которого обвиняют в сексуальных преступлениях

Военный суд решил отклонить ходатайство подполковника ЦАХАЛа Дэна Шарони, обвиняемого в сексуальных преступлениях, об освобождении под домашний арест на время судебного разбирательства.

Подозреваемого обвиняют по более чем 70 пунктам. Шарони арестовали еще в ноябре прошлого года и с того времени он пребывает в тюрьме.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Военный суд отклонил ходатайство офицера об освобождении под домашний арест, аргументируя это тем, что он представляет опасность. Его решили оставить под арестом до окончания судебного разбирательства.

Напомним, что недавно военная прокуратура отклонила сделку о признании вины, подписанной офицером Дэна Шарони, обвиняемого в 79 преступлениях на сексуальной почве. Решение приняли после того, как провели беседы с жертвами его преступление.

Если бы соглашение о признании вины начало действовать, то его бы приговорили лишь к нескольким годам тюремного заключения, понижении в звании до рядового и обязали бы выплатить компенсацию 49 жертвам на общую сумму 250 000 шекелей. Также благодаря этому он был бы получателем значительной военной пенсии.

«Рассмотрев дело в целом и учитывая тяжесть преступлений, приписываемых Шарони, и тяжкий вред, причиненный им пострадавшим, суд пришел к выводу, что общественный интерес требовал выхода из мирового соглашения», – рассказали в прокуратуре.

Отметим, что подозреваемого обвиняют в фиксировании на скрытые камеры его подчиненных в обнаженном виде, о чем те не знали. Также утверждается, что он брал гаджеты военных и искал там интимный контент, после чего копировал его на свое устройство.

Также утверждается, что Шарони входил в комнаты со спящими людьми и мастурбировал перед ними, что фиксировал на камеру. От его пострадали 49 человек, среди которых большинство военных, но также есть и гражданские.

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