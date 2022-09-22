ЦАХАЛ арестовал четырех палестинцев за стрельбу в Иудее и Самариим

17:28, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Yonatan Sindel/Flash90

ЦАХАЛ сообщил об аресте военнослужащими четырех палестинцев, которых подозревают в стрельбе в поселении Эфрат в Иудее и Самарии, что произошло в июле.

Четырех мужчин арестовали в лагере беженцев Дейшех через 1,5 месяца после того, как они совершили нападение 27 июля. В результате последнего было повреждено окно дома в поселке.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В ЦАХАЛе утверждают, что при задержании у подозреваемых были изъяты три автомата М-16.

Ранее мы рассказывали, что ХАМАС угрожает «религиозной войной» Израилю из-за посещения евреями Храмовой горы.

Также «Курсор» сообщал, что суд отклонил запрос на домашний арест офицера ЦАХАЛа, которого обвиняют в сексуальных преступлениях.

Помимо этого, стало известно, что каждый день 10 тысяч палестинцев проникают в Израиль через бреши в защитном ограждении.

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Автор материала:
Рами Мадрих
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