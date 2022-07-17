ЦАХАЛ: Авиаудар в Газе значительно замедлил производство ракет ХАМАС

Крупный удар по подземному объекту ХАМАС был нанесен в ответ на ракеты, выпущенные из прибрежного анклава по южной части Израиля.

Израильский авиаудар, нанесенный в субботу в секторе Газа, значительно подорвал возможности террористической группировки ХАМАС по производству оружия, сообщили военные чиновники.

Армия обороны Израиля заявила в субботу, что объект, по которому был нанесен удар, является «одним из крупнейших и наиболее важных объектов в секторе для производства базовых материалов для ракет террористическими группами», утверждая, что удар значительно затруднит производство ракет террористической группой.

В воскресенье военный представитель Ран Кочав заявил, что подземный объект также используется для производства беспилотников.

«В данном конкретном случае [ЦАХАЛ нанес удар] по 16 тоннам взрывчатки в подземном цехе и объекте по производству БПЛА», — сказал Кочав.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что израильские чиновники считают, что ночное столкновение в Газе не приведет к эскалации конфликта.

Кроме того, Курсор писал, что ХАМАС обвинил Израиль в запугивании невинных людей.

Еще напомним, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе в ответ на ночной ракетный обстрел.