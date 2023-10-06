Решение закрыть шоссе 60 для движения было принято не перед похоронами террориста, а сразу после начала церемонии, поскольку вдоль дороги начали собираться палестинские арабы.

Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛа, сообщает Israel Nationl News.

По словам чиновников из оборонного ведомства, причиной закрытия дороги стала обеспокоенность по поводу беспорядков и конфронтации между евреями и палестинскими арабами, которые произошли ночью в четверг после нападения в Хаваре.

Как отметили в минобороны, если бы дорога оставалась открытой для евреев, которые были бы пойманы на своих машинах во время массовых похорон террориста, это могло бы привести к жертвам, и поэтому дорога была закрыта для обеспечения безопасности.

Ранее министр финансов, член кабинета безопасности Бецалель Смотрич направил запрос премьер-министру и министру обороны с просьбой расследовать события, которые привели к закрытию шоссе 60 для движения в связи с похоронами террориста.

Напомним, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к министру обороны Йоаву Галанту в связи с недавними событиями в Хаваре.

По словам Бен-Гвира, недопустимо, чтобы "центральная ось в Самарии, сердце нашей страны, блокировала движение евреев на долгие часы накануне праздника – из-за похорон проклятого террориста, который вчера пытался убить мать и сыновей".

"Я призываю министра обороны немедленно опомниться и остановить беззаконие, которое происходит сейчас в Хаваре. Законы Хавары такие же, как и законы Тель-Авива", - заявил Бен-Гвир.

Как сообщал Курсор, убийство 19-летнего палестинца произошло в ночь на пятницу, 6 октября, в ходе столкновений поселенцев с палестинцами в палестинской деревне Хавара, южнее Шхема.

Накануне смерти молодого человека в Хавару прибыли десятки поселенцев, которые установили там палатку. Сделано это было в знак протеста против очередного обстрела в Хаваре автомобиля с израильскими номерными знаками, в котором ехала семья поселенцев с полуторагодовалым ребенком. К счастью, тогда никто из пассажиров не пострадал.

На место происшествия прибыли подразделения ЦАХАЛа с целью разъединить стороны, используя слезоточивый газ. Двое поселенцев получили легкие ранения. Несколько десятков человек пострадали от вдыхания газа.