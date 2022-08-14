ЦАХАЛ: Экспорт из Газы резко возрос, поскольку Израиль стремится стимулировать спокойствие

В 2020 году общее количество грузовиков, экспортирующих товары из Газы в Иудею и Самарию, составило 3 397, в 2021 году — 4 003, а к концу этого года, согласно оценкам, оно достигнет 5 117.

Военный представитель по связям с палестинцами в воскресенье рассказал о шагах, предпринятых Израилем для укрепления экономики сектора Газа, одновременно препятствуя наращиванию военной мощи террористических группировок.

На брифинге для журналистов генерал-майор Гассан Алиан, координатор правительственной деятельности на территориях, широко известный под аббревиатурой COGAT, сказал, что Израиль проводит «комбинированную политику» в отношении сектора Газа.

«Эта политика состоит из военных усилий по сдерживанию наращивания военной мощи и нанесения критического удара по любой попытке нанести ущерб безопасности Израиля, а также активной гражданской политики, направленной на широкую общественность», — сказал Алиан.

Согласно данным, предоставленным COGAT, ожидается, что в этом году экспорт из Газы в Иудею и Самарию вырастет на 27 процентов, что является продолжением тенденции.

Напомним, «Курсор» писал, что перемирие наступило: предварительные итоги подведены. ЦАХАЛ прекратил военные действия в 23:30 7 августа, как и было согласовано. Исламский джихад напоследок выпустил ракеты по Сдероту уже после наступления перемирия.

«Курсор» ранее писал, что Израиль не намерен освобождать пленных лидеров Исламского джихада. Министр внутренней безопасности пояснил, что Израиль не пойдет на освобождение опасных террористов в рамках соглашения о прекращении огня.

Наш сайт сообщал, что пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о количестве погибших в Газе.

Также «Курсор» писал, что перемирие наступило: предварительные итоги подведены. ЦАХАЛ прекратил военные действия в 23:30 7 августа, как и было согласовано. Исламский джихад напоследок выпустил ракеты по Сдероту уже после наступления перемирия.