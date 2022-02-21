ЦАХАЛ и Минобороны провели испытания системы перехвата ракет с корабля

В Израиле военные впервые испытали систему перехвата ракет с корабля. Она называется Саар-6.
Об этом сообщили на телеграм-канале Голос Израиля.
Администраторы сообщили, что минобороны, ЦАХАЛ и «Рафаэль» успешно завершили серию испытаний в системе «Купольный щит».
Также на канале показали видео с испытаний. На нем можно увидеть, как работает новая техника, которая должна защитить израильских граждан.
Ранее Курсор сообщал, что арабские террористы снова забросали солдат ЦАХАЛа бутылками в Хевроне. Террористы в Хевроне не только атаковали израильских военнослужащих бутылками, но и нагло подошли к ним, чтобы обругать. Один из очевидцев снял происходящее на видео.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что программа ЦАХАЛа по интеграции женщин в киберподразделения получила 1 млн долларов. Программа ЦАХАЛа «Mamriot», поддерживаемая Zalik Foundation и FIDF, направлена на устранение гендерного разрыва в киберподразделениях израильской армии.
Еще напомним, что в Самарии обстреляли блокпост ЦАХАЛа.
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