ЦАХАЛ и Минобороны провели испытания системы перехвата ракет с корабля

Министерство обороны Израиля показало, как прошли испытания системы перехвата ракет с корабля. Было отснято видео, на котором можно увидеть, как система отражает «сымитированную атаку с моря.

В Израиле военные впервые испытали систему перехвата ракет с корабля. Она называется Саар-6.

Об этом сообщили на телеграм-канале Голос Израиля.

Администраторы сообщили, что минобороны, ЦАХАЛ и «Рафаэль» успешно завершили серию испытаний в системе «Купольный щит».

Также на канале показали видео с испытаний. На нем можно увидеть, как работает новая техника, которая должна защитить израильских граждан.

Ранее Курсор сообщал, что арабские террористы снова забросали солдат ЦАХАЛа бутылками в Хевроне. Террористы в Хевроне не только атаковали израильских военнослужащих бутылками, но и нагло подошли к ним, чтобы обругать. Один из очевидцев снял происходящее на видео.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что программа ЦАХАЛа по интеграции женщин в киберподразделения получила 1 млн долларов. Программа ЦАХАЛа «Mamriot», поддерживаемая Zalik Foundation и FIDF, направлена ​​на устранение гендерного разрыва в киберподразделениях израильской армии.

Еще напомним, что в Самарии обстреляли блокпост ЦАХАЛа.

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