Поздно вечером 19 февраля на горе Гризим в Самарии обстреляли блокпост ЦАХАЛа. Как оказалось, стреляли из Шхема. К счастью, со стороны израильских солдат пострадавших нет.

Также наш сайт сообщал, что в районе Негева задержали боевика ХАМАСа, который вербовал израильтян. Правоохранители разрешили к публикации подробности дела против боевика ХАМАСа по имени Ахмад Абу Аль-Нур, который был арестован в районе Негева.

Кроме того, мы писали, что Австралия включила ХАМАС в список террористических организаций.

Еще Курсор сообщал, что арабские террористы забросали пост солдат ЦАХАЛа в Иерусалиме.