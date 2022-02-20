В Самарии обстреляли блокпост ЦАХАЛа

07:25, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия, Zahav
Военные ЦАХАЛа фото
Военные ЦАХАЛа
Фото: Ancho Gosh/Flash90

В Самарии обстановка остается напряженной. Так, из Шхема были обстреляны бойцы Армии обороны Израиля, однако никто не пострадал. Армия готовится к возможной вспышке насилия в связи с Рамаданом.

Поздно вечером 19 февраля на горе Гризим в Самарии обстреляли блокпост ЦАХАЛа. Как оказалось, стреляли из Шхема. К счастью, со стороны израильских солдат пострадавших нет.

Напомним, что это далеко не первый случай агрессии, которая происходит в Шхеме или рядом с ним. Не так давно арабы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа. В ходе оперативных действий сил безопасности, арабские террористы открыли огонь по нашим солдатам, в следствии чего началась перестрелка. К счастью, жертв среди наших солдат нет.

Также наш сайт сообщал, что в районе Негева задержали боевика ХАМАСа, который вербовал израильтян. Правоохранители разрешили к публикации подробности дела против боевика ХАМАСа по имени Ахмад Абу Аль-Нур, который был арестован в районе Негева.

Кроме того, мы писали, что Австралия включила ХАМАС в список террористических организаций.

Еще Курсор сообщал, что арабские террористы забросали пост солдат ЦАХАЛа в Иерусалиме.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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