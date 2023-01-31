ЦАХАЛ и полиция пресекли контрабанду наркотиков у границы с Сирией

Солдаты ЦАХАЛа и израильская полиция пресекли контрабанду наркотиков на сирийской границе.

Об этом сообщает Maariv.

Чуть ранее разведка ЦАХАЛ выявила ряд подозреваемых, которые пытались переправить наркотики на территорию Израиля на сирийской границе в районе подразделений Голан и Хермон. Солдаты ЦАХАЛа и израильские полицейские, прибывшие в этот район, предотвратили контрабанду и поймали двух подозреваемых с 21 кг наркотиков оценочной стоимостью в сотни тысяч шекелей.

Подозреваемые 30 и 33-летнего возраста были арестованы, и завтра они должны прибыть в магистратский суд в Назарете в соответствии с запросом полиции о продлении срока их содержания под стражей. Конфискованные наркотики были переданы израильской полиции для дальнейшей обработки.

Несколькими днями ранее, 29 января, ЦАХАЛ предотвратил попытку проникнуть в Израиль двух вооруженных сирийцев, которые на юге Голанских высот приблизились к пограничному заграждению. Израильские солдаты открыли огонь и убили одного из нарушителей, а второго ранили и он смог сбежать на территорию Сирии. По информации сотрудников службы безопасности, в последнее время участились случаи, когда сирийцы пытаются приблизиться к границе.

Также «Курсор» сообщал, что до конца нынешней недели четырем израильтянкам, задержанным за контрабанду наркотиков в аэропорту «Бен-Гурион», предъявят обвинение. В общей сложности им удалось ввезти в страну примерно 50 килограммов кокаина, а подробнее об этом инциденте читайте в нашем материале.

И это не единственный скандал с наркотиками, возникший в последнее время. Так, недавно няня из Афулы употребляла наркотики на глазах у чужого ребенка, но полиция сперва закрыла дело.