ЦАХАЛ издал важную директиву военнослужащим, находящимся в рф и имеющим российское гражданство

ЦАХАЛ проинструктировал всех военнослужащих, имеющих российское гражданство и прибывающих в рф, немедленно вернуться в Израиль.

Армия обороны Израиля издала директиву всем военнослужащим, имеющим российское гражданство и находящимся в рф*.

В ней говорится, чтобы израильские военнослужащие немедленном вернулись в Израиль. Кроме того, ЦАХАЛ сообщил о запрете на полеты в россию действующим военнослужащим ЦАХАЛа, имеющим российское гражданство.

Об этом сообщил телеграм-канал Голос Израиля.

Ранее Курсор писал, что в МИД Израиля отреагировали на аннексию четырех областей Украины.

Еще министерство иностранных дел Израиля обратилось к израильтянам в рф, у которых также есть российское гражданство.

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