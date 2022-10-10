ЦАХАЛ: на КПП Шуафат снята блокада

Несмотря на продолжающуюся операцию по поиску палестинского террориста Уди Тамими, по оперативным соображениям открыт проезд через контрольный пункт Шуафат.

В понедельник ЦАХАЛ сообщил о снятии блокады с Лагерь палестинских беженцев Шуафат, который был перекрыт на въезд и выезд после теракта на КПП 8 октября, вновь открыт

Об этом заявили в ЦАХАЛе.

По информации военных, блокада была снята «по оперативным соображениям и ради возвращения к нормальному ритму жизни».

22-летний преступник Уди Тамими, расстрелявший израильских военных на КПП Шуафат, все еще находится в бегах. Силы безопасности продолжают розыскную операцию.

В расследовании теракта на КПП Шуафат задействованы крупные силы армии, полиции и МАГАВ. Шуафат находится в муниципальных границах Иерусалима. Он отгорожен высокой бетонной стеной с единственным выездом через КПП. Соседний город Аната был также перекрыт.

За помощь террористам уже были арестованы четверо палестинцев, хотя палестинские СМИ заявляют о двадцати задержанных. В Шуафате периодически происходят стычки между израильскими военными и местными экстремистами, которые пытались закидывать солдат камнями и петардами.

Ранее Курсор писал о подробностях теракта на КПП Шуафат: стала известна личность стрелка, убившего девушку.

На данный момент раскрыта личность погибшей полицейской.

Курсор информировал, что после происшествия в Иерусалиме в Старом городе был объявлен «Код кинжал». Такая мера предполагает возможность совершения терактов в реальном времени в любой момент.