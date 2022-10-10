ЦАХАЛ: на КПП Шуафат снята блокада

В понедельник ЦАХАЛ сообщил о снятии блокады с Лагерь палестинских беженцев Шуафат, который был перекрыт на въезд и выезд после теракта на КПП 8 октября, вновь открыт
Об этом заявили в ЦАХАЛе.
По информации военных, блокада была снята «по оперативным соображениям и ради возвращения к нормальному ритму жизни».
22-летний преступник Уди Тамими, расстрелявший израильских военных на КПП Шуафат, все еще находится в бегах. Силы безопасности продолжают розыскную операцию.
В расследовании теракта на КПП Шуафат задействованы крупные силы армии, полиции и МАГАВ. Шуафат находится в муниципальных границах Иерусалима. Он отгорожен высокой бетонной стеной с единственным выездом через КПП. Соседний город Аната был также перекрыт.
За помощь террористам уже были арестованы четверо палестинцев, хотя палестинские СМИ заявляют о двадцати задержанных. В Шуафате периодически происходят стычки между израильскими военными и местными экстремистами, которые пытались закидывать солдат камнями и петардами.
Ранее Курсор писал о подробностях теракта на КПП Шуафат: стала известна личность стрелка, убившего девушку.
На данный момент раскрыта личность погибшей полицейской.
Курсор информировал, что после происшествия в Иерусалиме в Старом городе был объявлен «Код кинжал». Такая мера предполагает возможность совершения терактов в реальном времени в любой момент.