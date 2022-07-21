ЦАХАЛ начал укреплять обороны на границе с Иудеей и Самарией

Армия обороны Израиля начала крупную инженерную операцию по укреплению оборонительных сооружений на границе с Иудеей и Самарией, после того как в начале этого года несколько террористических актов было совершено палестинцами, которым легко удалось пересечь забор безопасности.
ЦАХАЛ сообщает, что 60 инженерных машин и три батальона под руководством командира инженерно-боевого корпуса бригадного генерала Идо Мизрахи работают над возведением заграждения в районе Иудейской пустыни.
План включает в себя рытье глубокой траншеи на десятки километров, чтобы предотвратить проход людей и транспортных средств.
Пять километров траншеи уже вырыты в координации с Управлением природы и парков и Управлением древностей, сообщает ЦАХАЛ.
«Вместе с силами, находящимися в этом районе, мы защищаем территорию, которая несколько месяцев назад была абсолютно открытой», — говорит командир инженерных войск Центрального командования ЦАХАЛа полковник Идо Журно. «Я считаю, что этот план предотвратит проход людей для террористических атак, а также преступную деятельность».
В прошлом месяце Министерство обороны начало модернизировать участок заграждения, а в апреле ЦАХАЛ начал латать дыры на других участках забора.
Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ готов действовать против ядерной программы Ирана. Комментарии появились после того, как старший советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи заявил, что Иран технически способен создать ядерную бомбу. В четком предупреждении Ирану начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави сказал, что военные готовятся к тому, что им придется действовать против ядерной программы Ирана.