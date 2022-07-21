ЦАХАЛ начал укреплять обороны на границе с Иудеей и Самарией

Инженерные батальоны ЦАХАЛа сейчас работают над тем, чтобы вырыть глубокую траншеи на десятки километров, которая предотвратит проход людей и транспортных средств

Армия обороны Израиля начала крупную инженерную операцию по укреплению оборонительных сооружений на границе с Иудеей и Самарией, после того как в начале этого года несколько террористических актов было совершено палестинцами, которым легко удалось пересечь забор безопасности.

ЦАХАЛ сообщает, что 60 инженерных машин и три батальона под руководством командира инженерно-боевого корпуса бригадного генерала Идо Мизрахи работают над возведением заграждения в районе Иудейской пустыни.

План включает в себя рытье глубокой траншеи на десятки километров, чтобы предотвратить проход людей и транспортных средств.

Пять километров траншеи уже вырыты в координации с Управлением природы и парков и Управлением древностей, сообщает ЦАХАЛ.

«Вместе с силами, находящимися в этом районе, мы защищаем территорию, которая несколько месяцев назад была абсолютно открытой», — говорит командир инженерных войск Центрального командования ЦАХАЛа полковник Идо Журно. «Я считаю, что этот план предотвратит проход людей для террористических атак, а также преступную деятельность».

В прошлом месяце Министерство обороны начало модернизировать участок заграждения, а в апреле ЦАХАЛ начал латать дыры на других участках забора.