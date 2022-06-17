ХАМАС угрожает Израилю после убийств палестинцев

В Дженине произошли столкновения между жителями района и израильскими солдатами во время операций по задержанию подозреваемых в терроризме и конфискации незаконного оружия.

После того, как трое вооруженных палестинцев, подозреваемых в терроризме, были убиты во время столкновений в районе Дженина в ночь с четверга на пятницу, ХАМАС в пятницу призвал своих последователей усилить «акты сопротивления».

Об этом сообщает Israel Hayom.

Силы ЦАХАЛ проводили операции по поиску и конфискации незаконного оружия и арестам подозреваемых в терроризме. Большинство арестов проходило в Дженине, родном городе нескольких палестинских нападавших, принимавших участие в недавней серии нападений, в результате которых погибло по меньшей мере 19 израильтян.

Когда солдаты приблизились к своей первой цели, палестинцы открыли сильный огонь, а также бросили в них взрывчатку. Войска открыли ответный огонь.

По пути ко второму пункту назначения солдаты Голани заметили подозрительный автомобиль на обочине дороги, из которого по солдатам был открыт огонь. Солдаты вступили в бой, пассажиры машины получили смертельные ранения. При обыске автомобиля военнослужащие обнаружили две винтовки М-16, самодельный пулемет, магазины с патронами и бронежилет.

Министерство здравоохранения ПА сообщило, что внутри находились трое палестинцев. Все трое были доставлены в местную больницу, где медики констатировали их смерть. Несколько сотен человек начали стихийную демонстрацию после того, как мечети стали призывать местных жителей выйти на улицы «из-за гибели шахидов».

В ходе столкновений, развернувшихся в ответ на поиск ЦАХАЛом незаконного оружия, восемь жителей района Дженин получили ранения.

Представитель ХАМАС Фавзи Бархум заявил телеканалу ХАМАС «Аль-Акса», что «Кровь шахидов в Дженине является новым доказательством преступлений оккупации. Это должно стать причиной для эскалации актов сопротивления, и мы должны заставить врага заплатить за свои преступления».

«Убийство трех жителей Дженина является преступлением, совершенным в рамках израильской агрессии против палестинского народа и его земли. Тотальное сопротивление, в первую очередь вооруженное сопротивление, — единственный вариант, который может защитить наш народ и выиграть битву с врагом», — сказал Бархум.

Палестинская администрация осудила то, что она назвала «казнью», и назвала ее попыткой Израиля «экспортировать политические кризисы в своей коалиции на территорию Палестины и разрешить их за счет крови палестинцев».

Ранее Курсор информировал, что в Дженине террористы попытались напасть на военных ЦАХАЛа. В результате вооруженного нападения на солдат ЦАХАЛа, проводивших контртеррористическую операцию в Дженине, были ликвидированы трое палестинских арабов. О жертвах среди военных не сообщается.

Также позже появились подробности стрельбы в Дженине. В результате спецоперации в Дженине были ликвидированы террористы, планировавшие теракт в центре страны. Как минимум восемь участников нападения на военных получили ранения.

Редакция также писала о стрельбе возле Кирьят Тивон: погибли двое мужчин. Полиция сообщила, предположительно, о криминальных разборках со стрельбой недалеко от Кирьят Тивон. В результате перестрелки погибли двое 25-летних мужчин. Подробная информация выясняется.

Ранее сообщалось о разногласиях между Беннетом и Ганцем: кого назначат главой штаба ЦАХАЛа. Премьер-министр Нафтали Беннет настаивает на проведении Ганцем личных собеседований с тремя кандидатами на должность начальника штаба ЦАХАЛа, поскольку не хочет штамповать назначений.