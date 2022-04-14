ЦАХАЛ объявил о закрытии границы с Иудеей и Самарией на время Песаха

Пресс-служба ЦАХАЛа ожидаемо объявила о закрытие пограничных переходов с Газой, а также с Иудеей и Самарией. Такая практика часто используется Израилем во время праздников.

Израильская армия объявила о закрытии пограничных переходов между Израилем, Иудеей и Самарией, а также сектором Газа на первый день Песаха.

Закрытие начнется в пятницу, в 16:00, и продлится до 12:00 субботы, 16 апреля.

В субботу вечером власти рассмотрят вопрос о продлении закрытия на весь период праздника.

Такие закрытия являются стандартной практикой во время фестивалей и праздников, что, по словам военных, является превентивной мерой против нападений в это время, которое считается периодом повышенной напряженности. Но во время праздника Пурим в марте военные впервые за пять лет пропустили обычное закрытие.

Исключения будут сделаны для гуманитарных и других нерешенных случаев, но для этого потребуется одобрение координатора правительственной деятельности на территориях при Министерстве обороны.

Песах начинается в завтра вечером и заканчивается в следующую пятницу.

ЦАХАЛ также объявил, что пограничный переход на севере Иудеи и Самарии, закрытый после нескольких террористических актов, совершенных палестинцами из этого района, будет вновь открыт в субботу, до окончательного утверждения.