ЦАХАЛ объявил о закрытии границы с Иудеей и Самарией на время Песаха

Израильская армия объявила о закрытии пограничных переходов между Израилем, Иудеей и Самарией, а также сектором Газа на первый день Песаха.
Закрытие начнется в пятницу, в 16:00, и продлится до 12:00 субботы, 16 апреля.
В субботу вечером власти рассмотрят вопрос о продлении закрытия на весь период праздника.
Такие закрытия являются стандартной практикой во время фестивалей и праздников, что, по словам военных, является превентивной мерой против нападений в это время, которое считается периодом повышенной напряженности. Но во время праздника Пурим в марте военные впервые за пять лет пропустили обычное закрытие.
Исключения будут сделаны для гуманитарных и других нерешенных случаев, но для этого потребуется одобрение координатора правительственной деятельности на территориях при Министерстве обороны.
Песах начинается в завтра вечером и заканчивается в следующую пятницу.
ЦАХАЛ также объявил, что пограничный переход на севере Иудеи и Самарии, закрытый после нескольких террористических актов, совершенных палестинцами из этого района, будет вновь открыт в субботу, до окончательного утверждения.
Курсор ранее писал, что Силы безопасности Израиля готовятся к возможным провокациям в Песах. В четверг министр обороны Бени Ганц проведет оценку ситуации, чтобы обсудить детали того, как оборонное ведомство будет действовать во время праздника, который совпадает с Рамаданом и Пасхой.
Кроме того, названы самые популярные туристические направления среди израильтян на Песах. Удивительно, но выбор номер один для израильтян – Турция. Стамбул и Анталия возвращаются в список фаворитов благодаря растущим связям между Турцией и Израилем, приемлемым ценам на билеты, наличию рейсов (около 20 в день) и относительно короткому перелету.