ЦАХАЛ объявил о закрытии многих КПП во время праздников: подробности

ЦАХАЛ рассказал, что ряд пограничных переходов между Израилем, Иудеей и Самарией, а также сектором Газа закроют во время предстоящих еврейских праздников.

Закрытие во время Рош ха-Шана начнется 25 сентября в 16:00 и продлится до 23:59 27 сентября. В Йом Кипур закрытие начнется 4 октября в 00:01 и продлится до 23:59 5 октября. Во время Суккота закрытие начнется 9 октября в 16:00 и продлится до 23:59 10 октября, а также между 16 октября в 16:00 и 17 октября в 23:59.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В Армии обороны Израиля утверждают, что пограничные переходы для палестинцев будут вновь открыты «при условии оценки ситуации». Во время предстоящего закрытия исключения сделают для гуманитарных и других невыясненных случаев, но для этого есть необходимость в одобрении координатора деятельности правительства Минобороны на указанных территориях.

Подобное закрытие – стандартная практика в период фестивалей и праздников. Военные утверждают, что это превентивная мера против нападений в это время, которое является периодом повышенной напряженности.

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Помимо этого, сегодня, 20 сентября, на юге Израиля возле контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом перевернулась машина ЦАХАЛа. Вследствие ДТП военный получил ранения средней степени тяжести. Прибывшие на место медики оказали ему помощь и доставили в больницу. Также легкие травмы получили другие три военнослужащие.