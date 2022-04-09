ЦАХАЛ завершил операцию в Дженине

По подозрению в причастности к террористической деятельности задержаны три человека, информации, имеют ли они отношение к подготовке теракта в Тель-Авиве пока нет.

Операция ЦАХАЛа в Дженине подошла к концу. Армия обороны Израиля выходит из города. К сожалению, задержать отца террориста, ответственного за теракт в Тель-Авиве, Раада Хазема не получилось. Предполагается, что у него получилось убежать из населенного пункта еще до начала операции. Однако получилось подготовить дом террориста к разрушению.

Во время операции не обошлось без столкновений с террористами. В результате один из них был убить. Также 11 боевиков получили ранения. Командование армии сообщает, что среди военных нет пострадавших.

Также были задержаны три человека. Они подозреваются в террористической деятельности. Правда, пока неизвестно, имеют ли они отношение к теракту в Тель-Авиве.

Ранее редакция нашего портала писала, что ХАМАС призывает к насилию в Иудеи и Самарии на фоне столкновений с ЦАХАЛом.

Кроме того, Курсор сообщал, что ЦАХАЛ эвакуировал раненого палестинского араба из Дженина.

Еще напомним, что стала известна личность одного из ликвидированных в Дженине боевиков.