ЦАХАЛ открыл некоторые дороги в районе Газы, оставаясь в состоянии повышенной готовности

Высокая напряженность возникла после того, как вчера вечером израильские силы безопасности арестовали в Дженине главу террористической группировки «Палестинский исламский джихад».

В то время как уровень боевой готовности на границе с сектором Газа остается высоким, несколько дорог, закрытых сегодня утром в качестве меры предосторожности против возможных атак со стороны прибрежного анклава, будут вновь открыты.

Бассем Саади был взят вместе со своим зятем и помощником Ашрафом аль-Джада. Другой член террористической группировки, 17-летний Дирар аль-Кафрайни, был убит в перестрелке с войсками.

По сообщениям палестинцев, Саади был ранен после того, как во время ареста его укусила военная собака. В ответ на это Армия обороны Израиля распространила среди журналистов снимки, на которых Саади находится в хорошем состоянии.

В ответ на арест Саади базирующийся в Газе «Исламский джихад» объявил, что повышает «готовность» своих бойцов.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ХАМАС утверждает, что ЦАХАЛ разбомбил здание, где содержатся пропавшие солдаты. Пресс-секретарь военного подразделения террористической организации ХАМАС Абу Убайда опубликовал объявление, связанное с убитыми солдатами ЦАХАЛа Ороном Шаулем и Хадаром Голдином.

Кроме того, Курсор писал, что ХАМАС призвал палестинских полицейских к террору.

Еще напомним, что студентка-еврейка пострадала за рассказ о преступлениях ХАМАСа.