Скандал в британском университете: студентка-еврейка пострадала за рассказ о преступлениях ХАМАСа

Даниэль Грейман обратилась в суд с иском на британский университет, поскольку ее лишили права получить любимую профессию. Преподаватель снизил оценку и вынудил пересдавать курс из-за ее эссе, не критикующего Израиль.

Еврейская студентка подала в суд на университет Лидса в Великобритании за неудовлетворительную оценку за эссе, в котором описываются преступления ХАМАСа против жителей Газы. По ее словам, оценку снизили именно за то, что в нем Израиль не обвинялся в этих преступлениях.

По словам 23-летней студентки Даниэль Грейман, плохая оценка за эссе привела к пересдаче предмета, который она успешно сдала.

В дальнейшем из-за того, что ей пришлось пересдать курс, она не смогла вовремя окончить университет и поступить в магистратуру университета Глазго.

В своей работе Грейман написала, что использование ХАМАСом жителей в качестве живых щитов является «предательством палестинского народа со стороны его правительства». В примечаниях от преподавателя к оценке было сказано следующее: «Это игнорирует тот факт, что израильское государство совершает акты насилия».

Адвокаты Грейман написали судебный иск против университета Лидса и обвинили его в дискриминации и виктимизации.

«Это был огромный эмоциональный ущерб. У меня чуть не случился полный срыв из-за этого», — сказала Грейман.

Джонатан Тернер, директор организации «Юристы Великобритании за Израиль», заявил: «Если студентов наказывают за защиту Израиля, то это может представлять собой косвенную дискриминацию… Мы обеспокоены тем, что основная предвзятость не была устранена и может привести к дискриминационному отношению к другим студентам».

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