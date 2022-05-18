Скандал в Кнессете: арабский депутат Ахмад Тиби обозвал депутата Меирав Бен Ари подонком

Кроме того, Курсор писал, что Блинкен и ЕС осудили действия израильской полиции на похоронах журналистки Аль-Джазиры. ЕС также повторил свой предыдущий призыв к независимому расследованию смерти Абу Акле, заявив, что нужно прояснить все обстоятельства смерти Ширин Абу Акле и привлечь виновных в ее убийстве к ответственности.