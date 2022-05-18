Скандал в Кнессете: арабский депутат Ахмад Тиби обозвал депутата Меирав Бен Ари подонком

14:00, Вчера
Новости Израиля, Происшествия
Кнессет фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Скандал разразился из-за того, что Меирав Бен Ари заявила, что не жалеет о смерти журналистки Аль-Джазиры Ширин Абу Акле.

Арабский депутат Кнессета Ахмад Тиби сокорбил депутата Меирав Бен Ари, назвав ее «подонком общества», за то что она заявила что не жалеет о смерти журналистки Аль-Джазиры Ширин Абу Акле.

Депутат Бен Ари еле удержала слёзы.

Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.

Курсо» сообщал, что Беннет выгнал Сильман с заседания партии Ямина. Идит Сильман на заседании партии Ямина отказалась голосовать за переназначение на пост министра по делам религии Матана Каханы, однако за это ее выгнали с мероприятия.

Кроме того, Курсор писал, что Блинкен и ЕС осудили действия израильской полиции на похоронах журналистки Аль-Джазиры. ЕС также повторил свой предыдущий призыв к независимому расследованию смерти Абу Акле, заявив, что нужно прояснить все обстоятельства смерти Ширин Абу Акле и привлечь виновных в ее убийстве к ответственности.

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Автор материала:
Кати Адхам
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