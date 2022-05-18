Скандал в Кнессете: арабский депутат Ахмад Тиби обозвал депутата Меирав Бен Ари подонком

Арабский депутат Кнессета Ахмад Тиби сокорбил депутата Меирав Бен Ари, назвав ее «подонком общества», за то что она заявила что не жалеет о смерти журналистки Аль-Джазиры Ширин Абу Акле.
Депутат Бен Ари еле удержала слёзы.
Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.
Курсо» сообщал, что Беннет выгнал Сильман с заседания партии Ямина. Идит Сильман на заседании партии Ямина отказалась голосовать за переназначение на пост министра по делам религии Матана Каханы, однако за это ее выгнали с мероприятия.
Кроме того, Курсор писал, что Блинкен и ЕС осудили действия израильской полиции на похоронах журналистки Аль-Джазиры. ЕС также повторил свой предыдущий призыв к независимому расследованию смерти Абу Акле, заявив, что нужно прояснить все обстоятельства смерти Ширин Абу Акле и привлечь виновных в ее убийстве к ответственности.