ЦАХАЛ перекрыл дороги в Иудее и Самарии: названа причина

Сегодня, 5 ноября, силы ЦАХАЛа перекрыли для движения автомобильного транспорта дороги возле Калькилии и на юге Хевронского нагорья.

Об этом сообщает издание News.walla.

Такие меры израильские солдаты предприняли в связи с предупреждениями о возможных терактах. Дороги также были перекрыты в рамках усилий по ограничению передвижения террористических групп.

Дополнительных деталей пока не сообщают.

«Курсор» писал ранее, что на фоне непрекращающихся беспорядков в Иудее и Самарии на прошлой неделе главой генштаба ЦАХАЛа при участии командующих дивизиями была проведена оценка сложившейся ситуации. За последние несколько дней Центральное командование Армии обороны Израиля заказало 2500 новых керамических жилетов для солдат ЦАХАЛа.

Еще мы писали, что 31 октября, израильская армия совершила контртеррористическую операцию, в ходе которого был задержан один из руководителей «ХАМАСа».

Напомним, что армия обороны Израиля сообщила, что во время ночных рейдов в Иудее и Самарии военнослужащие задержали 14 разыскиваемых палестинцев и захватили несколько единиц оружия. Рейды включали операции в деревне Байт-Дуку.