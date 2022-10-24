ЦАХАЛ предотвратил контрабанду наркотиков и оружия из Ливана

По сообщению ЦАХАЛа, арестованный мужчина, пистолеты и наркотики были переданы полиции.

Ночью, 24 октября, израильские военнослужащие предотвратили очередную попытку контрабанды огнестрельного оружия и наркотических средств из Ливана в Израиль.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

По данным Армии обороны Израиля, солдаты, наблюдавшие за районом недалеко от города Гаджар, заметили подозреваемого, провозящего большую сумку в страну, и направили войска на место происшествия.

Солдаты запустили над районом осветительные ракеты и задержали мужчину, у которого было обнаружено два пистолета и 30 килограммов неназванного наркотика. Его стоимость оценивается в 800 тысяч шекелей.

По сообщению ЦАХАЛа, арестованный мужчина, пистолеты и наркотики были переданы полиции.

«Курсор» писал ранее, что 19 октября, израильские военные пресекли попытку контрабанды наркотических веществ. Подозреваемый пытался переправить их в страну из Египта.

Еще мы писали, что солдаты ЦАХАЛа предотвратили очередную попытку контрабанды наркотических средств из Египта в Израиль. У контрабандистов было изъято не менее девяти мешков с наркотиками (около 165 кг) на общую сумму почти 4 миллиона шекелей.

Напомним, что в Австралии во время одной из проверок кетамина химиками был обнаружен особый препарат. Его раньше никогда не видели в стране. К тому же, не было никакой клинической информации во всем мире.