ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия в районе Мертвого моря

Израильская полиция и ЦАХАЛ задержали четырех человек, которые пытались незаконно пронести несколько единиц оружия.

Во вторник вечером, 23 августа, полиция Израиля и ЦАХАЛ предотвратили в районе Мертвого моря попытку контрабанды оружия.

Об этом сообщает издание Jpost.

Дозорные ЦАХАЛ заметили подозрительную активность и задержали четырех человек, которые пытались незаконно пронести три американские автоматические винтовки М-16 и три пистолета.

«Курсор» писал ранее, что военные ЦАХАЛа ночью 20 августа задержали партию контрабандных наркотиков на сумму около четырех миллионов шекелей на территорию районной дивизии Йоав.

Еще мы писали, что Силы Армии обороны Израиля и военнослужащие пограничной полиции (МАГАВ) во время патрулирования границы вдоль Иорданской долины задержали четверых человек, у которых было длинноствольное оружие. Идет расследование инцидента.

Напомним, что на пограничном переходе в Израиле инспекторам удалось предотвратить контрабанду десятков редких рыб, которые предоставляют опасность для человека. Житель Хеврона пытался тайком ввезти в страну из Иордании 73 панцирные щуки, которые у аквариумистов пользуются большим спросом.